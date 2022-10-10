Новак заявил о возможности РФ перенаправить 25 млн т угля на восточное направление

Россия может перенаправить порядка 25 млн т угля с западного направления на восточное. Об этом в понедельник, 10 октября, написал вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

В частности, пишет Новак, рассматривается возможность увеличения поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). По мнению вице-премьера, часть объемов с рынка Европы может быть отправлена по железной дороге в адрес восточных портов и погранпереходов.

Таким образом, утверждается в статье, с западного в восточном направлении может быть перенаправлено около 25 млн т, в том числе, через порты Азово-Черноморского бассейна.

«В этой связи будем работать совместно с Минтрансом над увеличением пропускной способности Восточного полигона, доступности морского транспорта, ускоренным развитием угольных портовых терминалов на перспективных направлениях экспорта, а также сокращением себестоимости и сроков транспортировки», — отметил вице-премьер.

По словам Новака, одна из приоритетных задач сегодня — создание российским угольным компаниям условий для повышения их конкурентоспособности при любой рыночной конъюнктуре, в том числе за счет повышения производительности труда, снижения себестоимости добычи угля, роста объемов переработки и обогащения угля, а также обеспечения стабильных поставок угля на внутренний и внешний рынки, развития производственных мощностей в регионах, приближенных к потребителям.

Вице-премьер добавил, что в ближайшее время предполагается смещение центров угледобычи на восток страны, при одновременном максимальном использовании возможностей ведущих бассейнов России, таких, как Кузбасс, Горловский и Канско-­Ачинский.

«Также предусматривается освоение новых месторождений коксующегося угля в Республике Саха (Якутия), антрацитов и коксующегося угля на полуострове Таймыр в Арктической зоне Российской Федерации» —написал Новак.

21 сентября сообщалось, что поставки российского угля в Китай составили 8,542 млн т и достигли максимума за пять лет, установив при этом исторический рекорд.

До этого, в конце августа, стало известно, что импорт российского угля в Китай в июле вырос на 14% по сравнению с прошлым годом и достиг своего максимума за пять лет.

С 1 августа в рамках антироссийских санкций вступило в силу эмбарго на поставки угля в Европу из России.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с «Известиями» отметил, что переориентация поставок российского угля на восточный рынок должна была произойти раньше, сейчас она будет проводится в ускоренных темпах.

Ранее, в​​​ начале июля, Минэнерго России поставило цель к 2050 году занять 25% мирового рынка угля и остаться в тройке крупнейших экспортеров.

Страны Запада ввели санкции на российские энергоресурсы на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Однако, всё это обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты. Также санкции привели к рекордной инфляции в странах Евросоюза. Кроме того, из-за проблем с оборудованием были остановлены поставки по «Северному потоку». Как отмечала российская сторона, компания Siemens не осуществляет должный ремонт газораспределительных турбин.

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