СК России создаст следственные управления на территории новых регионов

СК России создаст следственные управления по Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областям. Соответствующий приказ в понедельник, 10 октября, подписал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«Данный организационно-распорядительный документ издан в целях осуществления полномочий в сфере уголовного судопроизводства в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале СК РФ.

Кроме того, Бастрыкин утвердил положения о созданных следственных управлениях.

5 октября сообщалось, что СК РФ приступил к созданию следственных органов на территории новых субъектов РФ.

В этот же день стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) открыла свои отделения во всех четырех новых регионах. В пресс-службе ведомства сообщили, что привести свои учредительные документы в соответствие с российскими законами, а также сообщить дополнительные сведения можно будет до конца 2023 года.

Тогда же президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Как следует из договоров о принятии территорий в состав России, переходный период продлится до 1 января 2026 года. В течение этого времени регионы должны быть интегрированы в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, в систему органов государственной власти.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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