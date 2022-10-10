Президент России Путин предупредил Киев о жестких ответах на новые теракты

В случае продолжения террористических актов со стороны Украины на российской территории последуют жесткие ответы. Об этом 10 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ.

По его словам, ответ по своим масштабам будет соответствовать уровню угроз, создаваемых России.

«Ни у кого не должно быть в этом никаких сомнений», — подчеркнул глава государства.

Оставлять угрозы терактов «уже просто невозможно», добавил Путин.

Как подчеркнул президент, Украина пыталась провести десятки терактов, в том числе и подорвать газопровод «Турецкий поток». Говоря о теракте на Крымском мосту, Путин назвал украинские спецслужбами его заказчиками, организаторами и исполнителями, добавляет «Газета.Ru».

Утром 10 октября в городах Украины прогремел ряд взрывов. Это произошло в Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Тернополе, Виннице, Львове, Одессе, Харькове, Днепре, Хмельницке и других.

Как отметил Путин, по предложению Минобороны РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры соседнего государства.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава.

По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».