ЕС пригрозил ответом на развертывание группировки войск РФ и Белоруссии

Развертывание Белоруссией и Россией совместной группировки войск станет новой эскалацией конфликта на Украине и не останется без ответа Евросоюза (ЕС). Об этом в понедельник, 10 октября, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Мы слышали заявление [президента Белоруссии Александра Лукашенко] о том, что Белоруссия и Россия начинают задействовать совместную группировку войск. Если это произойдет, то это будет новая эскалация и не останется без ответа Евросоюза», — сказал Стано на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Стано, заявления Лукашенко о возможном нанесении удара по Белоруссии с территории Украины «ложны и неприемлемы».

Ранее в понедельник стало известно, что президенты Белоруссии и России договорились о развертывании совместной региональной группы войск. По словам Лукашенко, он уже отдал приказ о формировании данной группировки и оно идет на протяжении последних двух дней.

В этот же день он заявил о том, что по территории республики готовился удар со стороны Украины.

Комментируя решение лидеров двух государств, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что что совместное развертывание группы войск России и Белоруссии прописано военной доктриной Союзного государства, договоренность об этом была достигнута.