Место для новой станции метро выбирают в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде проектировщики выбирают оптимальное место для будущей станции метро «Сормовская». Перед специалистами стоит задача не допустить возникновения заторов на дорогах во воемя строительства.

Как поясняет ИА «НьюсНН», линию проведут таким образом, чтобы не пересечь основные транспортные развязки, такие, как улица Коминтерна, Сормовское шоссе и трамвайные пути.

В городской администрации надеются, что после появления метро Сормово будет развиваться в плане доступности маршрутов, а строительство подземки продолжится.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде из-за строительства метро до середины ноября ограничат движение по улице Сеченова. Соответствующий запрос поступил в мэрию от «Моспроекта-3», который занимается строительством новых станций подземки на Автозаводской линии. Власти удовлетворили просьбу.