Психолог рассказал о способе пережить развод менее болезненно

Социальный психолог Александр Шахов рассказал в понедельник, 10 октября, как можно пережить болезненные чувства в связи с разводом. Эксперт отметил, что многим людям помогают совместные походы на терапию.

Он отметил, что разрыв для многих является травмой, особенно в том случае, если прежние чувства сохранились. Психолог посоветовал ответить себе на важные вопросы перед тем, как принимать какие-то меры.

«Какие эмоции причиняют вам боль? Печаль, тревога, отчаяние, разочарование? Все это — разные эмоции, и с ними нужно по-разному работать. Выявить настоящую причину — самый сложный и самый важный этап. Самостоятельно это сделать практически невозможно. Когда человек страдает, его мозг затуманен и не способен на объективную оценку», — отметил Шахов в разговоре с РИАМО.

По его мнению, справиться с болью после развода поможет передача эмоций другому человеку или разговор со специалистом. В таком случае боль утихнет, а со временем исчезнет насовсем, сообщает телеканал «360».

«Обесценивание, советы и перекладывание ответственности на самого страдающего — это плохие способы поддержки. Единственный эффективный путь избавления от боли — проработать ситуацию со специалистом», — заключил Шахов.

Ранее, 30 сентября, психотерапевт и руководитель Института психосоматики Артем Толоконин рассказал, что травмирующие события в раннем возрасте, такие как развод родителей, накладывают отпечаток на всю оставшуюся жизнь человека и могут даже привести к различным заболеваниям.

В беседе с «Известиями» эксперт подчеркнул, что развод — очень эмоциональная ситуация как для родителей, так и для ребенка. А поскольку ребенок еще ярче переживает эмоции, чем взрослые, то зачастую он воспринимает развод как собственную ненужность и считает, что именно он стал причиной разлада в семье.