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Шесть человек получили травмы в ДТП под Ставрополем

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В Ставропольском крае в Грачевском округе столкнулись два автомобиля. Травмы получили в общей сложности шесть человек. Это оба водителя и пассажиры обеих машин, подростки 14, 15, 16 и 20 лет.

NewsTracker со ссылкой на УГИБДД по Ставропольскому краю пишет, что авария произошла накануне, 9 октября, примерно в 21.40, на 551-м км дороги Астрахань – Элиста – Ставрополь.

По предварительной информации, виновником ДТП является 18-летний владелец Lada Granta. Выезжая на второстепенную полосу, он не предоставил преимущество и допустил столкновение с ВАЗ-2107, которым управлял 19-летний парень.

В ведомстве отметили, что стаж виновника ДТП – менее 1 года. Второй водитель получил права год назад, а машину он купил за два дня до аварии.

По факту аварии проводится проверка. К ней подключили инспекцию по делам несовершеннолетних и родителей подростков.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре в ДТП попала Toyota Sprinter Carib, пострадали четверо подростков. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с трассы.

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