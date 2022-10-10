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Российский рынок подержанных машин в сентябре просел на 9%

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В России зафиксировано падение рынка в сегменте автомобилей с пробегом. Продажи подержанных иномарок сократились на 8,5% с 405 499 до 370 821 единиц, а перерегистрации неновых российских авто уменьшились на 10%, с 156 507 до 140 720 ед. авто. Об этом 10 октября сообщило агентство «Автостат Инфо».

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По данным специалистов, продажи авто с пробегом в России упали на 9% с августа по сентябрь 2022 года, с 562 006 до 511 541 ед. За первые три квартала 2022 года в России по данным «Автостат Инфо», был продан 3 939 421 подержанный автомобиль. Это на 9,6% меньше, чем за тот же период в 2021 году, тогда было реализовано 4 359 613 автомобилей с пробегом.

Среди иномарок на 4% уменьшились показатели реализации подержанных автомобилей Toyota (с 57 615 до 55 299 ед.), а итоги продаж подержанных Kia снизились на 11% — с 33 670 до 30 074 ед.

С августа по сентябрь текущего года перерегистрации отечественной Lada с пробегом сократились на 10%, с 135 728 до 122 309 ед. авто.

В сентябрьский Топ-5 брендов вторичного российского авторынка вошли Hyundai и Nissan. За отчетные два месяца перерегистрации машин Hyundai сократились на 10%, с 29 229 до 26 343 ед. авто, а перерегистрации Nissan уменьшились на 2,3% — с 26 518 до 25 903 ед.

Самый продаваемый автомобиль с пробегом на российском рынке в сентябре стал Hyundai Solaris, перерегистрации модели с августа по сентябрь текущего года упали на 9% с 13 218 до 12 032 ед.

Второй результат за этот же период показала Kia Rio — 11 747 ед. авто против 13187 ед., реализованных в августе 2022 года (спад составил 11%). Третье место среди всех моделей, представленных на вторичном авторынке, а равно как и первое среди российских неновых автомобилей, заняла модель Lada-2114. Ее результат 11 204 проданных авто с пробегом. Это на 11,5% ниже уровня продаж в августе текущего года (12 659 ед. авто).

В Топ-5 моделей подержанных машин также вошли Ford Focus (10 931 ед.) и Lada 2107 (10 740 авто.).

7 октября эксперты зафиксировали интерес к кредитам при покупке машин с пробегом. В сентябре 2022 года объем выдачи автокредитов для машин с пробегом в штуках отстал на 17% от показателей 2021 года. При этом в денежном выражении кредиты оказались на 4% выше, чем в 2021 году. Специалисты отметили. что банки и дилеры в сентябре 2022 года стали активнее работать с подержанными автомобилями.

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