Жителей Камчатки предупредили об ухудшении погоды из-за циклона

Камчатский край окажется под влиянием охотоморского циклона 11 октября. В регионе прогнозируют дождь со снегом, а также усиление ветра до 30 м/с.

По данным МЧС, вечером 11 октября циклон начнет оказывать влияние на юго-западную часть региона. В Петропавловске-Камчатском, Усть-Большерецком, Соболевском, Елизовском и на юге Мильковского района ожидается дождь. В горных районах также вероятно выпадение дождя со снегом. Скорость ветра составит 15-20 м/с, на юге Усть-Большерецкого района — до 30 м/с. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.

В ночь на 12 октября ожидаются сильные дожди со снегом. Скорость ветра на юге Камчатки будет достигать 30 м/с.

Днем 12 октября интенсивные осадки ожидаются в Мильковском, Соболевском, Елизовском, Усть-Большерецком районах, а также в Усть-Камчатском, Тигильском и Карагинском районах.

Ранее синоптики спрогнозировали резкое похолодание после прохождения циклона в Приморском крае. На следующей неделе температура может опуститься до -2 градусов.