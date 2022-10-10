Более 400 млн рублей выделили на подъездную дорогу под Волгоградом

В Волгоградской области в Старополтавском районе возведут подъезд к селу Красный Яр от федеральной трассы. На эти цели из регионального бюджета выделят почти 422 млн рублей. Подъезд построят от автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград.

Заказчиком выступает областной комитет транспорта и дорожного хозяйства. Победитель определится 11 октября.

Подрядчику предстоит до 1 сентября 2024 года построить дорогу длиной 6 км и шириной 4,5 м. Он должен сделать надежное основание для дороги, уложить два слоя облегченный асфальтобетон, проложить водопропускные трубы, установить дорожные знаки, сигнальные столбики, фонари, автобусные остановки, а также нанести разметку, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

В начале сентября сообщалось о завершении строительства в Старополтавском районе новой автодороги к селу Лятошинка. Ее начали возводить в 2021 году, сразу после сдачи трассы Верхний Еруслан – Салтово, чтобы соединить населенный пункт с новой магистралью.