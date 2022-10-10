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Урожайность сои значительно выросла в Амурской области

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Аграрии в Амурской области намолотили порядка 240 тыс. т сои. Средняя урожайность выросла по сравнению с 2021 годом и составила 19,5 центнеров с гектара.

Одно из крупнейших предприятий — ООО «Партизан» — в 2022 году посеяло сою на площади 12,1 тыс. га в Тамбовском округе и Октябрьском районе. На текущий момент уборка проведена на площади 2,4 тыс. га. Средняя урожайность составила 22,2 центнера с гектара. Об этом сообщает ИА PriamurMedia. В основном предприятие использует сорта местной селекции, в том числе Алена, Нега и Умка. Поля, на который выполнен сбор урожая, сразу ведется обработка под посев следующего года.

По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, средняя урожайность в регионе составляет 19,5 центнеров с гектара, что на 1,6 гектара больше, чем в 2021 году. В уборке урожая предприятия привлекают студентов аграрного колледжа и Дальневосточного государственного аграрного университета.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае урожай сои вырос по сравнению с 2021 годом на 40%.

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