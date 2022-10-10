Аналитик объяснила обвал биржевых индексов в России

Несмотря на то, что геополитика продолжает выступать определяющим для движений рынка фактором, снижение индекса Мосбиржи в понедельник, 10 октября, в большей степени обусловлено именно дивидендными отсечками, сообщила «Известиям» аналитик УК «Открытие» Ирина Прохорова.

«Мы видим падение бумаг «Газпрома» и «Татнефти». «Газпром» для индекса является тяжеловесом. Его доля составляет 14,65%, «Татнефти» — 3,23%. Бумаги эмитентов, входящих в индекс, взвешиваются по рыночной капитализации», — уточнила она.

Прохорова отметила, что на 12:30 по мск «Газпром» терял 17% от своей стоимости, «Татнефть» — 5%.

«Снижение на величину меньше дивидендной доходности, рассчитанной по цене закрытия предыдущего торгового дня, говорит о сохранении высокого интереса к бумагам», — подчеркнула она.

Говоря о том, откуда рынку следует ждать поддержки, эксперт рассказала, что драйверами могут стать восстановление финансовых результатов компаний и возобновление дивидендных выплат.

Прохорова рекомендовала инвесторам не паниковать, продолжать придерживаться разумной инвестиционной стратегии, сформулированной с учетом личной финансовой ситуации.

«Для инвесторов, имеющих способность и желание брать на себя риск, можно покупать фонд на российский рынок акций с горизонтом инвестирования 3–5 лет. Главное понимать, что российский рынок находится в состоянии «обратного пузыря», большинство бумаг стоят безумно дешево относительно предполагаемых будущих финансовых результатов. Когда драйверы появятся, акции будут стоить уже гораздо дороже», — заключила она.

На открытии торгов 10 октября индекс Мосбиржи падал на 8,28%, до 1783,66 пункта, РТС снижался на 9,23%, до 912,31 пункта, следует из данных торгов на сайте.

Ранее, 7 октября, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин объяснил снижение российского рынка акций принятием восьмого пакета антироссийских санкций Евросоюзом. Тогда был последний день торговли «Газпрома» с дивидендом 51 рубль/акция. Скрябин отмечал, что 10 октября может быть техническое падение акции почти на 25%.