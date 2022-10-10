В Кремле оценили действия ведомств после ЧП на Крымском мосту

Действия МЧС и других служб, задействованных в ликвидации последствий ЧП на Крымском мосту, были эффективными. Об этом 10 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«И МЧС, и все другие ведомства и службы, которые были задействованы в ликвидации последствий, сработали оперативно, эффективно и как должно», — отметил представитель Кремля.

Песков также прокомментировал слова председателя Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина, что движение грузовика, взорванного на мосту, проходило по Болгарии, Грузии и Армении, ответив на вопрос о сотрудничестве с данными государствами в рамках расследования ЧП.

«Все осуществляется в рамках следствия, осуществляются контакты с соответствующими государствами, это прерогатива СК», — напомнил он.



9 октября глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал президенту Владимиру Путину о том, что ФСБ установила подозреваемых в совершении теракта на Крымском мосту. По его словам,, теракт подготовили украинские спецслужбы, им содействовали как россияне, так и иностранцы.

Путин добавил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава.По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».