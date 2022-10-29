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День автомобилиста – 2022: история и традиции праздника

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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В последнее воскресенье октября в России отмечают День автомобилиста. Изначально праздник должен был носить профессиональный характер и был посвящен водителям-шоферам, однако превратился во всеобщее торжество для тех, кто за рулем. В 2022 году праздник приходится на 30 октября. «Известия» вспоминают историю и традиции знаменательного дня.

День автомобилиста – 2022: история праздника

Праздник людей «за баранкой» был учрежден еще в СССР. Граждане страны направили властям обращение о необходимости создания профессионального торжества.

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В 1976 году президиум Верховного Совета (ВС) Советского Союза издал указ «О Дне работников автотранспорта». Позднее, в 1980-м, он был переименован в День автомобилиста, но так и отмечался в четвертое воскресенье октября.

На протяжении своей истории праздник претерпевал изменения неоднократно. Так, в 1996 году была предпринята попытка объединить два торжества — водителей и тех, кто обеспечивает состояние дорожного полотна. Так праздник превратился в День работников автотранспорта и дорожного хозяйства.

Но в таком виде тоже не дошел до наших дней. В 2000 году День работников дорожного хозяйства сместили на третье воскресенье октября.

День автомобилиста просуществовал отдельно до 2012-го, когда его вновь решили объединить — на этот раз с торжеством сотрудников городского общественного транспорта. Праздник до сих пор носит официальное имя Дня работника автомобильного и городского транспорта, однако в простонародье давно закрепился под привычным названием День автомобилиста.

День автомобилиста – 2022: традиции праздника

Изначально праздник задумывался как профессиональное торжество для тех, кто за руль садится по долгу службы: водителей общественного транспорта, грузоперевозок, сотрудников транспортных компаний, частных водителей. В День автомобилиста работников этих сфер поздравляют начальство и высокопоставленные лица, а за заслуги выдают грамоты и награды.

Однако в общественном сознании праздник приобрел куда более широкое значение, и в знаменательный день поздравляют не только профессиональных водителей, но и всех обладателей транспорта.

В честь праздника в городах проходят автопробеги и выставки, а иногда и гоночные соревнования. Предприятия автопрома проводят экскурсии, лекции, мастер-классы и конкурсы. Все эти мероприятия освещают в СМИ и социальных сетях.

25 октября в России отмечали День таможенного работника. Его история уходит корнями еще к временам правления царя Алексея Михайловича. «Известия» познакомили читателей с историей и традициями праздника, а другие события осени-2022 перечислили в своем специальном календаре.

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