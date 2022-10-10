Резкое похолодание до -6 градусов спрогнозировали в Приморье

Синоптики прогнозируют резкое похолодание после прохождения циклона в Приморском крае. Температура опустится до -6 градусов на следующей неделе.

По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, 10 октября температура воздуха в нижней тропосфере над Владивостоком составляет +1 градусов. К 15 октября температура повысится +12 градусов. При этом на отдельных территориях вероятно потепление до +20 градусов. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

17 октября ожидается прохождение нового холодного атмосферного фронта. В нижней тропосфере температура воздуха опустится до -6 градусов. На севере Приморья, а также в горных районах вероятно выпадение снега.

Ранее резкое похолодание спрогнозировали для Московской области. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ближайшие дни температура в ночное время может опускаться до -2 градусов.