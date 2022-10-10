Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин сообщил о попытке Украины подорвать «Турецкий поток»
Авто
Renault и Nissan намерены пересмотреть условия своего альянса
Армия
Песков подтвердил договоренность Путина с Лукашенко о развертывании войск
Армия
Путин сообщил о нанесении ударов по объектам украинской инфраструктуры
Армия
Глава Крыма заявил об изменении подходов к проведению СВО на Украине
Мир
Путин заявил об использовании Киевом террористических методов
Мир
Премьер Украины заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов
Мир
Мэр финского города Турку потребовала убрать консульство РФ из города
Общество
Москвичам пообещали позднее бабье лето на этой неделе
Авто
«АвтоВАЗ» прекратил производство Lada Granta без подушек безопасности
Мир
Мэр Харькова сообщил о перебоях со светом и водоснабжением
Политика
Путин указал на необходимость консолидации и помощи регионам в условиях санкций

Песков прокомментировал слова Болтона о Владимире Путине

0
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшегой советника президента США по национальной безопасности Джон Болтона о том, что, в случае применения ядерного оружия, президент РФ Владимир Путин станет главной военной целью.

«Безопасность президента осуществляется на должном уровне с учетом всех угроз. Что касается ядерной риторики со стороны Запада – мы не хотим принимать в ней участие», — отметил он.

Новость дополняется

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022