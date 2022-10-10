Песков прокомментировал слова Болтона о Владимире Путине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшегой советника президента США по национальной безопасности Джон Болтона о том, что, в случае применения ядерного оружия, президент РФ Владимир Путин станет главной военной целью.

«Безопасность президента осуществляется на должном уровне с учетом всех угроз. Что касается ядерной риторики со стороны Запада – мы не хотим принимать в ней участие», — отметил он.

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