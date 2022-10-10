Песков прокомментировал вопрос о взрывах в украинских городах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 октября призвал дождаться комментариев от Минобороны России о взрывах в украинских городах.

«Все это происходит в рамках специальной военной операции, и что касается вот этих ударов, то, конечно, нужно ждать комментариев от Минобороны и адресовать вопросы именно к Минобороны», — сказал он.

Он также отметил, что все ключевые моменты спецоперации не осуществляются без докладов президенту России Владимир Путину.

Австрия заявила, что за взрывами в украинских городах стоит Россия. Песков, в свою очередь, отметил, что Вена не имеет права на подобное заявление.

«Австрия, если мы правильно понимаем, не обвиняла Украину в нанесении ударов по критически важной инфраструктуре России. Поэтому вряд ли они имеют право на подобные заявления», — заявил Песков.

Утром 10 октября украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и других городах Украины. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения.

На места взрывов выехали сотрудники специальных служб, обстоятельства произошедшего выясняется. Количество погибших и пострадавших пока не уточнялось.