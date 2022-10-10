Производство свинины в 2,5 раза увеличат в Приморье

По итогам 2022 года аграрии в Приморском крае планируют произвести 83 тыс. т свинины. Этот показатель в 2,5 раза превышает результат 2021 года.

По словам министра сельского хозяйства региона Андрея Бронца, над достижением цели работают как небольшие хозяйства, так и крупные предприятия. Об этом сообщает Vostokmedia. Увеличение производства позволит не только обеспечивать свининой Приморский край, но и экспортировать продукцию в другие региона России.

Аграрии отмечают, что в 2023 году представители отрасли намерены увеличить производство до 100 тыс. т.

Помощь сельскохозяйственным предприятиям региона оказывается в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышения уровня жизни сельского населения Приморского края». Только в 2022 году на поддержку отрасли власти направили больше 4 млрд рублей.

В конце сентября правительство Приморья заявило о выходе на самообеспеченность по свинине. Региону удалось отказаться от импорта данного вида мяса.