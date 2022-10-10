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Глава Крыма заявил об изменении подходов к проведению СВО на Украине

Глава Крыма Аксенов: подходы к проведению спецоперации изменились
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Подходы к проведению российской специальной военной операции (СВО) на Украине изменились. Об этом в понедельник, 10 октября, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Держаться сильней: украинские атаки отбиты на всех направлениях
Союзные силы подготовились к обороне, что позволило дать достойный отпор противнику

«С самого утра хорошие новости: подходы к проведению специальной военной операции изменены. Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили и киевский режим был бы разгромлен», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он выразил надежду, что теперь темпы спецоперации сбавляться не будут.

Ранее в понедельник стало известно, что в Херсонской области отбиты все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как заявил глава региона Кирилл Стремоусов заявил, продвижение украинских войск в этом направлении заглохло.

Накануне Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 50 военных ВСУ при попытке наступления на купянском направлении. Так, попытки наступления были отражены и на луганском, запорожском и андреевском направлениях. Кроме того, российской артиллерии удалось уничтожить четыре украинские диверсионно-разведывательные группы.

В этот же день официальный представитель второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко рассказывал, что потери украинских боевиков в боях в зоне ответственности сил республики за минувшие сутки составили около 60 человек.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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