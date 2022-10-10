Дело о халатности возбудили из-за крупного пожара на территории Змеиногорска

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело о халатности после крупного пожара, произошедшего на территории Змеиногорска. Об этом сообщают региональные СУ СКР и прокуратура.

В воскресенье, 9 октября, в районе улицы Тронова в Змеиногорске загорелась растительность. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на дома и нежилые объекты.

В результате были полностью уничтожены два жилых дома с надворными постройками и четыре дома, в которых никто не жил, пишет altapress.ru. Еще у одного дома серьезно повреждена кровля.

В ходе прокурорской проверки установлено, что территория у домов не была полностью расчищена от сухой растительности. Также не были созданы или обновлены противопожарные минерализованные полосы.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Фигурантами по нему проходят должностные лица Змеиногорска.

Ход расследования и вопросы оказания помощи людям, потерявшим имущество, находятся на контроле Змеиногорской межрайонной прокуратуры.

В конце августа похожий инцидент произошел в поселке Озерный под Ставрополем. Огонь перекинулся с поля на жилые постройки. Сгорели два дома на пять квартир, два человека пострадали. В сентябре гордума приняла решение о выделении до 6 млн рублей собственникам сгоревших помещений.