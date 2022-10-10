Кадыров посоветовал Зеленскому бежать в сторону Запада

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что доволен ходом проведения спецоперации по защите Донбасса и посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать в сторону Запада. Об этом политик написал 10 октября в Telegram-канале.

Как обратил внимание Кадыров, Зеленский сообщил о взрывах в Киеве и в других украинских городах. Он напомнил, что украинские боевики восемь лет бомбили мирных жителей Донбасса, уничтожали инфраструктуру.

«Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешёвка, а лучше, пока не прилетело, беги», — продолжил чеченский лидер.

Он подчеркнул, что теперь доволен на сто процентов проведением российской спецоперации.

Утром в понедельник взрывы прогремели в Киеве и в других украинских городах. Среди них Киев, Днепр, Ивано-Франковск, Львов, Одесса и другие. Движение поездов киевского метро приостановлено на всех линиях, метрополитен стал укрытием для людей.

Очевидцы сообщают, что огнем охвачена киевская теплоэлектростанция.

Удары по инфраструктуре Харькова лишили части жителей водоснабжения и электричества.

По всей Украине объявлена воздушная тревога.