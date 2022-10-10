Украинцев предупредили о возможных задержках поездов на западном направлении

«Украинские железные дороги» предупредили о возможных задержках в движении поездов на западном направлении из-за повреждений контактной сети. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале в понедельник, 10 октября.

«Резервные тепловозы уже готовятся обеспечить непрерывное движение», — цитирует сообщение REGNUM.

Все украинские вокзалы работают в штатном режиме, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее в этот день в ряде городов Украины прогремели взрывы. Сообщается о взрывах в в Житомирской и Киевской областях, Киеве, Днепре (бывший Днепропетровск) и Хмельницком. Также известно, что ряд районов Львова и Тернополя на западе Украины остались без электричества, передает RT. В ряде городов начались перебои с интернетом.

В этот же день мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в украинской столице. Кроме того, в сети появились кадры последствий взрывов, прогремевших в Киеве.

Взрыв в украинской столице прогремел на Терещенковской улице в Шевченковском районе города, рядом со зданием Службы безопасности Украины (СБУ).