Пожилой мужчина погиб при наезде поезда в Тюменской области

Следственное управление на транспорте проводит проверку по факту гибели 86-летнего мужчины на железной дороге в Тюменской области. Потерпевшего сбил поезд.

Трагедия произошла утром 10 октября на станции Гладилово. По данным портала «Наш город», пенсионер шел спиной к поезду и не успел покинуть опасную зону. Машинист применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, однако наезда избежать не удалось.

Проверку проводит Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет Megatyumen.ru.

5 октября в Ростовской области грузовой поезд сбил 44-летнего мужчину. По данным правоохранительных органов, потерпевший нарушил правила безопасности. От полученных травм он скончался на месте.