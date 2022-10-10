Зеленский сообщил об угрозе энергообъектам по всей Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об угрозе объектам энергетики по всей стране. Об этом в понедельник, 10 октября, он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Энергообъекты — по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг», — сказал Зеленский.

Он также сообщил, что сейчас могут быть временные перебои с электричеством.

Утром в Киеве и других городах Украины прозвучала серия взрывов. В настоящее время центральные улицы Киева перекрыты. Движение метро по всему городу остановлено.

По некоторым данным, ряд районов Львова и Тернополя на западе Украины остались без электричества. В некоторых городах нет водоснабжения, также наблюдаются перебои в работе интернета. В Харькове и Киеве приостановили работу метро.

Украинские железные дороги предупредили о задержке поездов из-за повреждений контактной сети.

Ранее в понедельник на Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. Сообщалось о взрывах в Днепре, Львове, Одессе и других городах. Жителей призвали оставаться в укрытиях.