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Власти сообщили о практически полном отсутствии пробок перед Крымским мостом
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Власти сообщили о практически полном отсутствии пробок перед Крымским мостом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Автомобильных пробок перед Крымским мостом в сторону Краснодарского края уже практически нет. Об этом в понедельник, 10 октября,сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

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Он напомнил, что воскресенье ожидание достигало 4-5 часов.

«На эту минута пробка уже рассосалась. В сторону Кубани по докладу на утро пробки практически не было», — сказал политик в эфире Первого канала.

В целях безопасности перед въездом на мост досматривают транспорт. Но процедуры проходят быстро.

«Думаю, что сегодня все вопросы отладят и этот вопрос нормализуется», — сказал Константинов.

В воскресенье по мосту запустили движение пригородных поездов. Как указал министр транспорта РФ Виталий Савельев, запустить движение составов позволили проведенные на Крымском мосту работы, которые ведутся в круглосуточном режиме.

В тот же день запустили автомобильное движение. Отмечается, что на автодорожной части сооружения налажено освещение, нанесена новая разметка и восстановлено барьерное ограждение.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром 8 октября.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава.

9 октября президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России. Он добавил, что его организовали спецслужбы Украины.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что сотрудникам ФСБ удалось установить подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту. Кроме того, ведомством возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205 «Терроризм».

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