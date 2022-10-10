Жительница Липецкой области отравилась грибами рядовками
В токсикологическое отделение Липецкой областной клинической больницы с отравлением грибами поступила 61-летняя липчанка. Об этом GOROD48 рассказала завотделением Ольга Кривошеева.
Женщина поступила в больницу в воскресенье, 9 октября. Медики диагностировали у нее отравление грибами.
Как выяснилось, липчанка собрала грибы рядовки, приготовила их и съела. О состоянии пострадавшей не сообщается.
По данным Роспотребнадзора, наибольшее число отравлений грибами происходит из-за употребления в пищу пластинчатых грибов, в том числе рядовок, сыроежек, свинушек, толкачиков.
Для профилактики отравления специалисты рекомендуют собирать грибы вдали от дорог, в экологически чистых районах и при этом использовать плетеные корзины — так «урожай» дольше останется свежим. Срезать рекомендуется только хорошо знакомые грибы, без признаков червивости, перезрелости, дряблости, трухлявости. Не стоит дотрагиваться и тем более пробовать на вкус неизвестные грибы.
23 сентября сообщалось, что два человека получили отравление мухоморами на территории Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ). Жизни пациентов спасли врачи психоневрологической больницы.