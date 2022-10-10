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Киевский эксперт заявил, что удар по Крымскому мосту невозможен без одобрения США

Украинский политик Пашинский заявил, что удар по Крымскому мосту невозможен без одобрения США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали фрагмент нового телефонного розыгрыша с участием известного украинского политика, одного из главных украинских военных функционеров, председателя Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергея
Пашинского. Запись была сделана до 8 октября, сообщили пранкеры 10 октября.

Один из пранкеров представился экс-послом США в России Майклом Макфолом. В итоге Пашинский рассказал собеседнику детали возможных террористических операций Украины в Крыму.

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«Я не буду комментировать это с вашего разрешения. Может быть когда-нибудь при личной встрече. Мы готовим несколько операций», — сказал Пашинский, говоря о диверсиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму.

Политик отметил, что Киев обязан ставить партнеров из США в известность о происходящем.

«И те операции, которые, например, веду я, у меня есть возможность самому вести операции, я через свои каналы информирую ЦРУ о своих намерениях. Потому что я прекрасно понимаю, что США тоже несут ответственность и имеют право вето на все наши операции», — сообщил Сергей Пашинский.

«Крымский мост тоже важен», — отметил «Макфол». В ответ Пашинский заявил, что ситуация может продвинуться, как только станет известно об одобрении Вашингтоном подрыва Крымского моста.

«Мне достаточно устного сообщения, мы не хотим брать на себя такую ответственность. А господин Зеленский – не знаю, не хочу даже знать эту ситуацию», — добавил он.

Также украинский политик добавил, что никто не может прогнозировать ответные действия России в случае диверсии на Крымском мосту.

Пашинский добавил, что лично планировал и проводил операцию на острове Змеином.

Сергей Пашинский являлся народным депутатом Украины четырех созывов, возглавлял парламентский комитет по обороне.

Широкую известность получил в 2014 году, когда в багажнике его машины, выезжавшей с «Евромайдана», где начались первые массовые убийства из огнестрельного оружия и погибло около 20 человек, была обнаружена снайперская винтовка.

В настоящее время он — глава Ассоциации оборонных предприятий Украины. Полная версия пранка будет опубликована в ближайшее время в рамках авторской программы Вована и Лексуса «Шоу ВиЛ» на Rutube.

Российские пранкеры часто разыгрывают ведущих политиков и должностных лиц ряда государств. Полученные видео помогают понять реальную картину происходящих в мире событий.

Так, в августе Вован и Лексус опубликовали на Rutube видео с бургомистром Берлина, на котором она пообещала помочь в организации гей-парада в Киеве. Она отметила, что у Берлина большой опыт в организации подобных шествий, и пообещала прислать контакты тех, кто может помочь с организацией гей-парада.

Также в ходе беседы «Кличко» поблагодарил Гиффай за гуманитарную помощь, выделенную Евросоюзом, признавшись, что часть груза на Украине была разворована. Эта новость не вызвала удивления со стороны собеседницы.

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