Мужчина утонул во время рыбалки на озере в Псковской области

В Себежском районе Псковской области во время рыбалки утонул 39-летний мужчина. Его тело извлекли из воды спасатели, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным ведомства, в субботу, 8 октября, житель региона отправился на рыбалку на озеро Себежское. 9 октября спасателям поступила заявка на проведение поисковых работ.

В тот же день около 15:00 водолазы поисково-спасательного отряда Великих Лук обнаружили и извлекли из воды тело мужчины. Оно находилось в 50 м от берега на глубине 2–4 м.

Тело погибшего было передано сотрудникам правоохранительных органов. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

27 сентября сообщалось, что в Татарстане на реке Ик недалеко от города Мензелинска утонул мужчина. Его тело вытащили из воды очевидцы. Известно, что утонувший занимался подводной охотой.