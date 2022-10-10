Спецтехнику вывели на улицы Якутска для борьбы с гололедицей

В Якутске 16 единиц техники задействовали в борьбе с гололедицей. Об этом сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на Telegram-канал главы города Евгения Григорьева.

После ночного снегопада специалисты применили мелкий отсев, так как он эффективнее песка в подобных погодных условиях. Коммунальное предприятия «Якутдорстрой» перевело технику на зимний режим. Григорьев поручил держать ситуацию на дорогах на особом контроле.

Синоптики сообщили, что в течение суток вероятен мокрый снег. Скорость ветра достигает 7 м/с.

В конце прошлой недели из-за мощного снежного циклона на Чукотке были отменены занятия в школах и организациях дополнительного образования. Осадки сопровождались порывами ветра до 30 м/с.