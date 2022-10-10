В Москве отреставрируют историческое здание Горного института МИСиС

В столице отреставрируют главный корпус Горного института Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСиС. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, здание, построенное в начале XIX века, имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

«По решению мэра Москвы выделен грант на реставрацию главного корпуса. Специалисты Мосгорнаследия уже одобрили проект восстановления фасадов, в ближайшее время будет согласована документация по интерьерам», — добавила вице-мэр.

Здание находится на Ленинском проспекте. Его возвели в 1801-1802 годах по проекту архитектора Алексея Бакарева. В 1835 году там открылось Мещанское училище, обучение в котором было бесплатным. В разные годы училище перестраивалось. В 1918 году здесь открылась Московская горная академия, а с 1930 года в здании располагались шесть различных институтов, в том числе Горный.

«Ансамбль Горного института играет важную роль в архитектурном облике района Якиманка. Уже почти 200 лет в нем работают образовательные учреждения. В 1941 году здесь формировалась 1-я Московская дивизия народного ополчения», — рассказала Сергунина.

С 1932 по 1950 год в здании продолжалась масштабная реконструкция по проекту Владимира Кринского и Алексея Рухлядева. В тот период были надстроены четвертый и пятый этажи, установлены скульптуры шахтеров над восьмиколонным портиком (выступающей частью) центрального входа. Капители, венчающие колонны над главным входом, были украшены орнаментами с символикой горного дела — киркой и отбойным молотком.

Правительство Москвы регулярно выделяет гранты и субсидии на реставрацию знаковых исторических зданий и ансамблей. Среди них — храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях и доходный дом на улице Забелина, а также храм Живоначальной Троицы в 1-м Рижском переулке.

С 2018 года в столице реализуется программа «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений Москвы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.