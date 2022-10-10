Путин указал на необходимость консолидации и помощи регионам в условиях санкций

Президент России Владимир Путин 10 октября провел по видеосвязи встречу с избранными в сентябре главами российских регионов.

«Прежде всего хочу поздравить вас с победой на выборах. Я отмечу, что избирательная кампания прошла открыто, конкурентно, чисто, без скандалов», — сказал он.

Глава государства указал на необходимость консолидации и сплоченности общества в условиях санкций.

«Наша страна сейчас сталкивается с известным давлением — внешним. Это накладывает и особую, еще более высокую степень ответственности на глав регионов, как и в принципе на руководителей всех уровней власти, требует еще большей концентрации, консолидации усилий ради достижения стоящих перед нами целей», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что даже при всех ограничениях необходимо обеспечить выполнение всех соцобязательств и добиться роста экономики.

С 9 по 11 сентября в России прошли выборы разного уровня.

В 14 субъектах губернаторов выбирали жители, главу Адыгеи — депутаты Госсовета республики. Во всех регионах победили действующие руководители.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 сентября отметил, что состоявшиеся выборы в России прошли на весьма высоком уровне. Замечаний, которые могли бы повлиять на их итоги, не зафиксировано.