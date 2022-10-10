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Белорусский телеканал опубликовал видео с пьяными украинскими пограничниками

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Фото: youtube.com/Телеканал ОНТ
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Белорусский телеканал ОНТ 9 октября обнародовал видео с пьяными украинскими пограничниками. Кадры опубликованы на YouTube-канале телекомпании.

На видео запечатлены два пограничника, один из которых держит в руках бутылку, а второй, возможно находясь в состоянии алкогольного опьянения, падает.

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«Я лишь надеюсь, что в этот ночной дозор отправлены не самые стойкие, потому что если самые крепкие — эти, представляю, в каком состоянии иные», — заявил ведущий телеканала.

Кроме того, на одном из эпизодов украинские пограничники рыбачат, а не охраняют границу. На других видео военнослужащие показывают в белорусские камеры неприличные жесты и направляют оружие.

«На мозырском участке границы два воина в каком-то стиле гангста-рэперов показывают всё те же неприличные жесты в камеры наблюдения. От такого поведения двуногих, кажется, их четвероногому другу немного стыдно», — прокомментировал ведущий.

Накануне председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что Украина взорвала практически все мосты на границе с Белоруссией.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна принимает участие в специальной военной операции России по защите Донбасса, однако свой воинский контингент в зону конфликта не посылает.

Он объяснил, что участие Белоруссии в спецоперации заключается в том, чтобы не допустить распространения конфликта на территорию своей страны. А кроме того, предотвратить нанесение ударов по Белоруссии под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Латвии и Литвы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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