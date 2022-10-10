Установленные недавно дорожные знаки демонтировали в Пскове

В Пскове демонтировали новые дорожные знаки, установленные на пересечении улиц Кузнецкой, Индустриальной, Ипподромной и Аллейного переулка. Об этом глава горадминистрации Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Решение об установке знаков ранее приняла межведомственная комиссия по безопасности движения. Но сейчас вносить изменения в схему дорожного движения неразумно, заявил Елкин. Перед этим необходимо завершить реконструкцию Троицкого моста, объясняет Псковское агентство информации.

«В целом же решение правильное. Левый поворот через две полосы встречного движения — крайне опасный маневр. В доказательство тому — частые аварии на этом перекрестке. Поэтому в целях безопасности схема дорожного движения здесь будет изменена», — подчеркнул глава Пскова.

Дорожные знаки вновь установят после открытия движения по Троицкому мосту.

7 октября сообщалось, что рабочие установили несущие конструкции на Троицком мосту. Движение всех видов транспорта и пешеходов планируют открыть на переправе до конца 2022 года.