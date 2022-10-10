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Генерал США рассказал об обучении армий НАТО на конфликте вокруг Украины

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Фото: Global Look Press/dpa/Alexander Welscher
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Военные армий США и НАТО изучают конфликт на Украине и извлекают из него ценные уроки ведения боевых действий, сообщил 9 октября командующий армией США в Европе и Африке генерал Дэррил Уильямс в беседе с изданием Defense News.

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«Возможно, еще слишком рано говорить о всех уроках, которые мы из этого извлекли. Армия США и армии НАТО — это обучающиеся организации. И, конечно, мы будем передавать эти уроки, которые извлекаем, дальше, но я думаю, что это еще преждевременно. Пока еще рано [делать выводы] для этой кампании», — отметил он.

Уильямс также добавил, что впечатлен тем, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут боевые действия, и считает, что с точки зрения НАТО в вопросе обеспечения Украины западным вооружением всё идет «хорошо».

Ранее, 9 октября, США заявили об истощении боеприпасов для HIMARS из-за поставок на Украину. Кроме того, американский военный чиновник сообщил, что потребность Украины в вооружении оказалась «намного больше, чем ожидалось».

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе.

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