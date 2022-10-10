Будущее мотора разработки Renault-Nissan на «АвтоВАЗе» оказалось под вопросом

Будущее мотора HR16 разработки Renault-Nissan, который с 2017 года был локализован на «АвтоВАЗе», под вопросом. Если он и появится в производстве, то не раньше второй половины 2023 года. Об этом 10 октября сообщил портал «Лада.Онлайн».

Локализация мотора Renault-Nissan H4m/HR16de мощностью 114 л.с. проходила на «АвтоВАЗе» в несколько этапов. Сначала в 2015 году на заводе была освоена сборка этих двигателей в новом цехе, а в 2017 году компания получила от Renault-Nissan одобрение на производство двигателей HR16 по полному циклу. Таким двигателем комплектовали модели Vesta и XRAY.

По информации «Лада.Онлайн», в июне 2022 года на заводе сообщили, что импортный двигатель объемом 1,6 л и мощностью 114 л. с. локализован, но не полностью.

На предприятии, говоря о судьбе импортного двигателя, ответили, что от проекта не отказались, но пока приоритетное направление по моторам у «АвтоВАЗа» наладить выпуск собственных двигателей восьмиклапанных агрегатов моделей ВАЗ-11182 и ВАЗ-21214. Запуск в производство собственного 16-клапанного двигателя планируется на май 2023 года.

Выпуск мотора Renault-Nissan в случае его возобновления стоит ожидать не раньше второй половины 2023 года.

6 октября стало известно, что компания «АвтоВАЗ» приняла решение отказаться от выпуска автомобилей с автоматизированной механической трансмиссией, «роботом» АМТ ВАЗ-2182. Таким типом трансмиссии комплектовали модели Lada Kalina, Granta, Vesta и XRAY с 2014 года. После санкций, введенных против РФ, на «АвтоВАЗе» летом текущего года возобновили выпуск автомобилей, но только с механической коробкой передач.