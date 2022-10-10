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ГПК Белоруссии: Украина взорвала практически все мосты и заминировала дороги на границе

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Украинские военные взорвали практически все пограничные мосты и заминировали дороги на границе с Белоруссией. Об этом 9 октября заявил председатель госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии генерал-лейтенант Анатолий Лаппо в эфире телеканала СТВ.

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По его словам, подобные действия объясняются наращивание прикрытия Украиной государственной границы.

«На сегодняшний момент практически все пограничные мосты взорваны, автомобильные и железнодорожные приграничные дороги полностью заминированы», — сказал Лаппо.

Как он добавил украинской стороны выходят на границу не пограничники Украины, а бойцы территориальной обороны.

Лаппо отметил, что они целятся в белорусских пограничников, стреляют в воздух, ведут постоянную воздушную разведку.

9 октября послу Украины в республике Беларусь Игорю Кизиму была вручена дипломатическая нота в связи с заявлениями украинской стороны о возможном ударе по ее территории. В украинском ведомстве заявили, в свою очередь, что эта информация не соответствует действительности.

Как 6 октября отмечала «Газета.Ru», Лаппо заявлял, что Польша создает постоянные провокации на границе двух стран.Он предупредил о возможном ответе на подобные действия.

21 сентября госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявлял, что армия страны в случае перехода границы и каких-либо провокаций со стороны соседних стран готова дать отпор. По его словам, Белоруссия не представляет никому угрозы, но предпринимает все шаги для защиты западных и южных рубежей.

Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в кратчайшие сроки подготовить мероприятие, посвященное обсуждению вопросов обороны республики. Тогда же он заявил, что планам превратить Белоруссию в некое подобие Украины не суждено сбыться.

По словам белорусского лидера, народу Белоруссии еще не раз придется доказывать свою национальную зрелость и готовность единым фронтом отвечать на геополитические вызовы XXI века.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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