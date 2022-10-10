Семейство медведей заметили в одном из городов ЯНАО

В городе Губкинский в ЯНАО заметили следы семейства медведей. Местные жители сообщают об этом в соцсетях.

Мама с медвежонком ходили по берегу. При этом до парка и до мечети — рукой подать. Речь идет о районе гидронамыва, где все любят рыбачить, отмечает ИА «Ура.ру».

В начале октября сообщалось, что на территорию садового товарищества в Камчатском крае начал заходить потенциально опасный медведь. На место направились два охотинспектора с обученными собаками. На момент прибытия специалистов медведь ходил по садовому участку в поисках пропитания.