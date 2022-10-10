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Минобороны показало кадры пуска ракеты «Союз» со спутником «Глонасс-К»

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Фото: Роскосмос
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Минобороны поделилось кадрами запуска ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-К» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Ролик опубликован 10 октября.

На кадрах виден старт ракеты. Пуск и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.

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Через две минуты после запуска ее путь взяли под контроль в управлении Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

После выхода на орбиту аппарат приняли на управление наземные средства Космических войск ВКС.

«С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме», — отметили в Минобороны РФ.

Ракета стартовала в 05:52 мск 10 октября.

«Глонасс-К» — серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС. Основой системы ГЛОНАСС являются 24 спутника, движущихся над поверхностью Земли. Основное отличие от GPS в том, что спутники в орбитальном движении не имеют синхронности с вращением Земли, что обеспечивает им большую стабильность.

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