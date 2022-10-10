Младенец пострадал в ДТП с грузовиком в Кургане

В Кургане произошло ДТП с участием грузового автомобиля, в результате которого травмы получил семимесячный младенец. Он госпитализирован. «КамАЗ» врезался в автомобиль, в котором перевозили ребенка.

В городском отделе ГИБДД ИА «Ура.ру» рассказали, что 7 октября в 11 часов утра на улице Омской водитель, управляя КамАЗ-5511, столкнулся с впереди движущимся легковым автомобилем Kia Rio. В результате малыш, находившийся в легковушке, получил травмы и был госпитализирован в ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста».

Предварительно установлено, что водитель грузовика не успел затормозить перед разворачивающейся иномаркой. После удара ребенок вылетел из рук матери. Водитель не использовал удерживающие устройства.

Ранее сообщалось, что в Тосненском районе Ленинградской области школьный автобус лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем SAAB. Автобус вез около 10 детей с 4-го по 9-й класс в школу — от удара одна из школьниц вылетела в окно автобуса.