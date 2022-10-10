Челябинский арбитраж взыскал с экс-губернатора Дубровского 37 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области признал недействительными платежи АО «ПО Монтажник» в пользу бывшего губернатора Бориса Дубровского. Речь идет о сумме, превышающей 37 млн рублей. Деньги были выплачены в период с декабря 2019 года по июнь 2020 года. Таким образом, Дубровскому придется вернуть всю сумму на счета компании.

Kursdela.biz уточняет, что АО «ПО Монтажник» принадлежало семье Дубровского. Оно получило 4,5 млрд рублей на строительство конгресс-холла к саммитам БРИКС и ШОС. В 2020 году компанию признали банкротом, в отношении ее руководителей возбудили уголовные дела.

Суд посчитал, что экс-губернатор должен вернуть деньги, которые он заплатил аффилированной с его семьей компании за строительство бани, реконструкцию коттеджа и ремонт крыши.