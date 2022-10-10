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Молдавский оппозиционер сравнил присоединение к санкциям с объявлением войны

Шор: введение санкций против России будет равносильно объявлению войны собственным людям
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Hermann Dobler
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Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям означало бы объявлением войны собственному народу. Такое мнение выразил оппозиционный молдавский политик Илан Шор.

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«Присоединение молдавских властей к санкциям против правительства (России. — Ред.) — это то же самое, что объявить войну собственному народу. Я допускаю, что такую глупость нынешние молдавские власти совершат, но это будет равносильно объявлению войны собственным людям», — цитирует его 10 октября «РИА Новости».

Отмечается, что в Молдавии политика ждет заключение, поэтому он находится за пределами страны.

Около 60 тыс. человек, недовольных ростом цен и работой правительства Молдавии, собрались в воскресенье, 9 октября, на очередной митинг оппозиции в центре Кишинева. Они также требовали выплат компенсаций из-за подорожания электроэнергии и газа, цена на который выросла с прошлого года почти в семь раз, и увеличения финансовой помощи уязвимым категориям граждан. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом.

6 октября парламент Молдавии продлил режим ЧП на два месяца из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса.

4 октября «Газпром» заявил, что оставляет за собой право на полное прекращение поставок газа в Молдавию в случае нарушения обязательства по оплате голубого топлива до 20 октября. Российская компания указала, что имеет право на расторжение контракта из-за постоянного нарушения договоренностей со стороны Молдавии.

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