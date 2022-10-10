Поликлинику отремонтируют в Нижнем Тагиле за 5 млн рублей

В Нижнем Тагиле приведут в порядок поликлинику №3 на Липовом Тракте. На замену окон и входных дверей выделили 4,6 млн рублей. Руководство медицинского учреждения ищет подрядчика на выполнение этих работ.

Планируется заменить входные двери и деревянные оконные блоки на четырех этажах поликлиники, в том числе на лестничных клетках и в подвальном помещении. Подрядчику также предстоит отремонтировать установленные пластиковые окна и заменить некоторые подоконники.

Новые поворотные и поворотно-откидные окна сделают с откосами, заглушками и водоотливами, на створки установят антимоскитные сетки. В тамбуре травмпункта будут алюминиевые оконные блоки, пишет ТагилСити.Ру.

Ранее в Нижнем Тагиле стартовал капитальный ремонт гидротехнических сооружений Верхне-Выйского водохранилища. На выполнение работ из областного бюджета направят 8,3 млн рублей до конца года.