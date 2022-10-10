ГПК Белоруссии: Украина взорвала практически все мосты и заминировала дороги на границе

Украинской стороной взорваны практически все пограничные мосты и заминированы дороги на границе с Белоруссией, так как боевики сосредоточены на наращивании прикрытия государственной границы. Об этом 9 октября заявил председатель госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии генерал-лейтенант Анатолий Лаппо.

«На сегодняшний момент практически все пограничные мосты взорваны, автомобильные и железнодорожные приграничные дороги полностью заминированы», — сказал Лаппо, фрагмент выступления которого был показан в эфире телеканала СТВ.

Он добавил, что с украинской стороны выходят на границу не пограничники, а бойцы территориальной обороны.

«Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка», — заявил председатель ГПК Белоруссии.

Ранее этим же днем МИД Белоруссии вручил украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту с утверждением о планах Киева нанести удар по белорусской территории. Однако Украина отвергла эти утверждения.

Ранее, 7 октября, минобороны республики сообщило, что в настоящий момент регион способен выставить ресурс в 500 тыс. подготовленных военных из резерва. Отмечается, что в Белоруссии нет необходимости создавать контрактную армию, так как 60% военных — контрактники.

21 сентября госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявлял, что армия страны в случае перехода границы и каких-либо провокаций со стороны соседних стран готова дать отпор. По его словам, Белоруссия не представляет никому угрозы, но предпринимает все шаги для защиты западных и южных рубежей.

До этого, 17 сентября, Лукашенко заявил во время патриотического форума по случаю Дня народного единства, что Белоруссия будет защищать исконно национальные границы страны. По его словам, на территории ряда государств формируются силовые подразделения для свержения власти в Белоруссии.