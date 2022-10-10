NYT рассказала о дефиците украинских инструкторов в ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит украинских инструкторов. Об этом 9 октября заявил украинский офицер Алексей Олексюк в интервью газете The New York Times.

«Все украинские инструкторы находятся на передовой, ранены или погибли», — сказал Олексюк.

Он добавил, что эта проблема сильно влияет на положение дел, даже несмотря на «поток молодых людей, ожидающих своей очереди на вступление в армию».

В материале также приведены слова американского полковника Эндрю Мельбурна, который приехал на Украину для разработки пятидневного курса по подготовке местных военных. Курс включает в себя обучение основам стрельбы, стратегическому передвижению и оказанию первой медицинской помощи. Мельбрун отметил сильный недостаток времени для боевой подготовки.

Ранее, 5 октября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что 17 октября Евросоюз намерен запустить тренировочную миссию для ВСУ. Он выразил надежду на официальный запуск миссии в ходе заседания Совета ЕС по международным делам.

27 сентября издание Monde узнало о намерении Франции обучать украинских солдат в Польше. По информации газеты, французское минобороны уже проработало основные принципы участия в ней.

В августе стало известно, что спецназ США разработал стратегию для украинской армии. Уточняется, что оперативная концепция предлагает нетрадиционный подход к ведению боевых действий и тотальной обороне, а также основывается на действиях российских войск во время принуждения Грузии к миру в 2008 году.

Тогда же сообщалось, что Евросоюз обсуждает создание миссии для подготовки украинских солдат. Еще тогда Боррель отметил, что она может действовать не на территории Украины, а в соседней стране.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

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