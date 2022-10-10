Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Украинские боевики обстреляли Рубежное из РСЗО HIMARS
Мир
Американские законодатели предложили приостановить продажу оружия Саудовской Аравии
Мир
Глава МИД Венгрии напомнил критикующим его встречу с Лавровым о тепле в их домах
Мир
WP назвала решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи помощью России
Происшествия
Автомобиль сбил водителя самоката на переходе в Москве
Мир
Эрдоган предупредил о значительных трудностях для ЕС при ограничении поставок газа
Армия
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк
Армия
Украинские атаки отбиты на всех направлениях
Общество
Спасатели обнаружили группу пропавших на Камчатке туристов
Экономика
Европе предрекли нехватку газа на зиму
Мир
В Нигерии из-за опрокидывания лодки погибли более 70 человек
Армия
Расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» уничтожили бронетехнику и укрепрайоны ВСУ
Сюжет:

NYT рассказала о дефиците украинских инструкторов в ВСУ

The New York Times: ВСУ столкнулись с дефицитом украинских инструкторов, так как они на ранены, погибли или находятся на передовой
0
Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит украинских инструкторов. Об этом 9 октября заявил украинский офицер Алексей Олексюк в интервью газете The New York Times.

«Эти ребята не отступят»
Бойцы Донецкой Республики не только отражают атаки противника, но и добиваются успехов на фронте

«Все украинские инструкторы находятся на передовой, ранены или погибли», — сказал Олексюк.

Он добавил, что эта проблема сильно влияет на положение дел, даже несмотря на «поток молодых людей, ожидающих своей очереди на вступление в армию».

В материале также приведены слова американского полковника Эндрю Мельбурна, который приехал на Украину для разработки пятидневного курса по подготовке местных военных. Курс включает в себя обучение основам стрельбы, стратегическому передвижению и оказанию первой медицинской помощи. Мельбрун отметил сильный недостаток времени для боевой подготовки.

Ранее, 5 октября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что 17 октября Евросоюз намерен запустить тренировочную миссию для ВСУ. Он выразил надежду на официальный запуск миссии в ходе заседания Совета ЕС по международным делам.

27 сентября издание Monde узнало о намерении Франции обучать украинских солдат в Польше. По информации газеты, французское минобороны уже проработало основные принципы участия в ней.

В августе стало известно, что спецназ США разработал стратегию для украинской армии. Уточняется, что оперативная концепция предлагает нетрадиционный подход к ведению боевых действий и тотальной обороне, а также основывается на действиях российских войск во время принуждения Грузии к миру в 2008 году.

Тогда же сообщалось, что Евросоюз обсуждает создание миссии для подготовки украинских солдат. Еще тогда Боррель отметил, что она может действовать не на территории Украины, а в соседней стране.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022