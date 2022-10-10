Эксперт раскрыл способы отслеживания покупателей в ТЦ

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов рассказал, что трафик покупателей и их перемещение в торговых центрах отслеживаются и учитываются.

В беседе с агентством «Прайм» в понедельник, 10 октября, специалист отметил, что помимо камер наблюдения имеются другие методы, позволяющие оценить количество посетителей торгового центра и их маршруты.

В частности, считать посетителей ТЦ могут при помощи специальных счетчиков, установленных на входе. Между тем, чаще этим занимаются арендаторы, используя этот способ, а также чеки.

Кроме того, количество посетителей можно отследить по их подключениям к сети Wi-Fi. При этом, отметил Чеглов, оценивать его не очень информативно, поскольку многие не используют местный интернет, уточняет Life.Ru.

Специалист объяснил, что анализ трафика посетителей ТЦ необходим при поиске новых арендаторов, чтобы оценить, кому из них предоставить площадь. Так, например, торговые сети относятся к так называемым якорным арендаторам, привлекающим больше всего покупателей в ТЦ. Для них предусмотрены и применяются льготные ставки на аренду квадратных метров, сообщает телеканал «Звезда».

Другие арендаторы дополняют ассортимент торгового центра и ставки для них варьируются в зависимости от предлагаемого товара и местоположения торговой точки. В их случае работают более высокие арендные ставки.

7 октября эксперт центра продуктов Dozor «РТК-Солар» Руслан Добрынин назвал реальным сценарий слежки через Wi-Fi в торговых центрах. По его словам, владелец ТЦ может даже об этом не подозревать. По словам специалиста, торговые центры не могут собирать данные пользователей без их прямого согласия. Получить это согласие торговые точки могут, например, при подключении устройства к сети Wi-Fi: оно происходит только после того, как пользователь установил галочку на пункте «согласен на обработку персональных данных».