Президент России Владимир Путин назвал спецслужбы Украины исполнителями теракта на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин назвал спецслужбы Украины заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту. Об этом 9 октября он заявил в ходе рабочей встречи с главой Следственного комитета (СК) России Александром Бастрыкиным.

На встрече было отмечено, что теракт был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России.

Бастрыкин заявил, что сотрудникам ФСБ удалось установить подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту.

«Мы возбудили дело по части второй статьи 205 «Терроризм», и это подтверждается данными первоначального этапа расследования. Допрошено много свидетелей, очевидцев, начаты и в значительной степени завершены специальные экспертные исследования — это взрывотехническая экспертиза, генетическая, криминалистическая», — отметил глава СК.

Кроме того, Бастрыкин сообщил, что сотрудникам ФСБ удалось установить подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту. По словам главы СК, теракт подготовили украинские спецслужбы, им содействовали как россияне, так и иностранцы.

Теракт на Крымском мосту, повлекший за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошел утром 8 октября.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

Владелец автомобиля и его водитель установлены. По предварительным данным СК России, в результате произошедшего погибли три человека.