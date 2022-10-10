Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган предупредил о значительных трудностях для ЕС при ограничении поставок газа
Армия
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк
Армия
Украинские атаки отбиты на всех направлениях
Общество
Спасатели обнаружили группу пропавших на Камчатке туристов
Экономика
Европе предрекли нехватку газа на зиму
Мир
В Нигерии из-за опрокидывания лодки погибли более 70 человек
Армия
Расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» уничтожили бронетехнику и укрепрайоны ВСУ
Политика
Путин поручил газифицировать Камчатку за счет проекта «Сахалин-2»
Армия
Российские десантники огнем из ПТРК уничтожили иностранную технику боевиков
Общество
В даркнете стали предлагать услуги «эвакуации» из страны
Происшествия
Трое мужчин пропали в районе термальных источников на Камчатке
Армия
Артиллерийское подразделение ВДВ уничтожило огневые позиции ВСУ

Президент России Владимир Путин назвал спецслужбы Украины исполнителями теракта на Крымском мосту

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин назвал спецслужбы Украины заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту. Об этом 9 октября он заявил в ходе рабочей встречи с главой Следственного комитета (СК) России Александром Бастрыкиным.

На встрече было отмечено, что теракт был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России.

Берег правых: движение по Крымскому мосту постепенно восстанавливается
Как организуют снабжение полуострова после ЧП

Бастрыкин заявил, что сотрудникам ФСБ удалось установить подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту.

«Мы возбудили дело по части второй статьи 205 «Терроризм», и это подтверждается данными первоначального этапа расследования. Допрошено много свидетелей, очевидцев, начаты и в значительной степени завершены специальные экспертные исследования — это взрывотехническая экспертиза, генетическая, криминалистическая», — отметил глава СК.

Кроме того, Бастрыкин сообщил, что сотрудникам ФСБ удалось установить подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту. По словам главы СК, теракт подготовили украинские спецслужбы, им содействовали как россияне, так и иностранцы.

Теракт на Крымском мосту, повлекший за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошел утром 8 октября.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

Владелец автомобиля и его водитель установлены. По предварительным данным СК России, в результате произошедшего погибли три человека.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022