Том Круз снимется в фильме в открытом космосе

Голливудский актер Том Круз отправится на Международную космическую станцию (МКС) и совершит выход в открытый космос ради съемок в фильме. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщило издание The New York Post.

Представитель компании Universal Filmed Entertainment Донна Лэнгли рассказала, что у студии с Крузом разработан совместный «отличный проект». Планируется доставить ракету на МКС и снимать там кино, отмечает сайт aif.ru.

Режиссером фильма выступит Даг Лайман. Уточняется, что большую часть киноленты снимут на Земле, а герой Круза отправится в космос для «спасения положения», пишет НСН.

По словам Лэнгли, Том Круз станет первым гражданским лицом, совершившим выход в открытый космос за пределы МКС, сообщает «Газета.Ru».

Впервые о съемках фильма с Томом Крузом на МКС заговорили в 2020 году. Тогда же сообщалось, что режиссером проекта выступит Даг Лайман, который вместе с Крузом писал для фильма сценарий.

Даг Лайман ранее выступал режиссером в таких фильмах, как «Идентификация Борна» (2002), «Мистер и миссис Смит» (2005), «Грань будущего» (2014), «Сделано в Америке» (2017). Главные роли в последних двух из перечисленных картин исполнил Том Круз.