Автомобиль сбил водителя самоката на переходе в Москве

В Москве автомобилист сбил человека, пересекавшего пешеходный переход на самокате. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба столичного дептранса в своем Telegram-канале.

ДТП произошло ранее в воскресенье в районе дома 10 по Лукинской улице. На опубликованных ведомством кадрах видно, как в результате столкновения водитель самоката отлетел на несколько метров. О его состоянии не сообщается.

Движение в районе ДТП не затруднялось, отмечает сайт kp.ru.

Ранее в этот день стало известно, что Минтранс подготовил проект постановления о запрете на передвижение на самокатах по пешеходным переходам. Ограничение призвано создать более безопасные условия для пешеходов, пишет НСН.

Также 9 октября авария с участием трех машин произошла в Митьковском тоннеле ТТК, пишет РИАМО. Движение в сторону Рижской эстакады осуществлялось по двум полосам из четырех, отмечает агентство городских новостей «Москва».