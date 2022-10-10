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Экс-посол Украины обозвал немецкого политика после вопроса о вступлении сына в ВСУ

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Фото: Соцсети
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Бывший посол Украины в Германии резко высказался на вопрос члена Левой партии Die Linke Эзги Гюйылдар относительно службы его сына в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом он написал в Twitter 9 октября.

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«Почему сын Мельника до сих пор учится в Берлине, а не сражается за свою страну на Украине и за нашу свободу?» — спросила немецкий политик в Twitter.

Экс-посол не стал отвечать на этот вопрос и назвал партию «ужасной и бессердечной», а девушку — «бессовестной».

«Удачи вам на выборах в Нижней Саксонии. Вы бессовестная. Переживайте из-за своей левой грязи», — написал Мельник.

Ранее в понедельник, 3 октября, Мельник обматерил Илона Маска за его предложение по урегулированию украинского кризиса. Маск написал в Twitter, что мировому сообществу не следует оспаривать статус Крыма как части РФ. Он напомнил, что полуостров всегда входил в состав России с 1783 года «до ошибки Хрущева». Кроме того, по мнению Маска, Украина должна остаться нейтральной страной.

До этого пользователи Twitter призвали экс-посла Украины Мельника забыть о вступлении Киева в НАТО. Украинский чиновник обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом «сделать этот исторический шаг для предотвращения ядерного апокалипсиса».

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