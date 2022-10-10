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«Известия» рассказали о влиянии ядерной медицины в борьбе с тяжелыми заболеваниями

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Фото: Global Look Press/Rosatom
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В России активно развивается направление радионуклидной терапии и диагностики. Врачи применяют в работе искусственный интеллект и уникальные практики, добиваясь новых успехов в борьбе с раком. «Известия» выяснили, как ядерная медицина помогает лечить тяжелые заболевания и продлевать жизни самых сложных пациентов.

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В Институте ядерной медицины в Химках прошла научная конференция «Современная ядерная медицина». Врачи-онкологи, урологи, радиологи и химиотерапевты обсудили важные аспекты диагностики и лечения онкологии в России.

По словам директора медицинской службы АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Жанны Дорош, сегодня в стране применяются качественные и инновационные методики лечения, быстрыми темпами развивается радионуклидная и лучевая диагностика, используется искусственный интеллект.

«Технологии в диагностике и лечении онкологических заболеваний вышли на новый уровень. Специалисты начали использовать двухфазовую систему выявления рака, которая помогает обнаружить заболевание на ранних стадиях не только у взрослых, но и у детей», — отметила она.

Врачи-радиологи Тамара Гелиашвили и Валерий Крылов рассказали о применении радионуклидной терапии при заболеваниях щитовидной железы и в лечении больных с метастазами в кости при раке простаты.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Благим атомом: как в России развивается ядерная медицина

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